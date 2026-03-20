ثلث نساء ألمانيا يواجهن صعوبات في الحمل

أظهرت دراسة حديثة أن ما يقرب من ثلث النساء في سن الإنجاب في ألمانيا يواجهن صعوبات في حدوث الحمل.

وتوصل إلى هذه النتيجة المعهد الألماني لأبحاث السكان، الذي درس ما يعرف بعوائق الخصوبة. ووفقاً للدراسة، أفادت نحو 28% من النساء المشاركات بمعاناتهن عقماً خلال فترة تمتد لـ10 سنوات، أي أن الحمل يتأخر أو لا يحدث.

وذكرت الدراسة أن 9% أخريات أشرن إلى تعرضهن لإجهاض واحد أو أكثر. وقالت ناديا ميليفسكي، المشاركة في إعداد الدراسة: «تظهر النتائج أن نحو ثلث النساء في سن الإنجاب يواجهن عوائق بيولوجية في الخصوبة».

واعتمد التحليل على بيانات دراسة الأسرة «بيرفام»، حيث تابع الباحثون 1862 امرأة من ثلاث مجموعات مواليد على مدار 10 سنوات. وتشير مجموعة المواليد إلى مجموعة من الأشخاص ولدوا غالباً في العام نفسه.

وأوضحت الدراسة أنه خلال العقود الماضية، ارتفع متوسط عمر الأمهات عند إنجاب الطفل الأول في ألمانيا إلى 30.4 عاماً، بينما يكون الآباء في الغالب أكبر سناً.