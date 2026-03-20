«نتفليكس» تلجأ إلى دور السينما لإطلاق مسلسل

ذكرت منصة نتفليكس ​لبث المحتوى الرقمي أنها تدعو المعجبين ​إلى العودة إلى عالم مسلسل (سترينجر ثينجز) الخارق للطبيعة، من خلال عروض سينمائية محدودة لمسلسل التحريك المرتقب (سترينجر ثينجز: تيلز فروم 85).

وقالت «نتفليكس» في بيان إن بعض دور ⁠العرض ستنظم عروضاً خاصة للحلقتين الأوليين ابتداء من 18 أبريل المقبل، قبل العرض العالمي للمسلسل في 23 ‌أبريل. وستُعرض الحلقتان في 34 دار سينما في أنحاء الولايات المتحدة، إضافة إلى دار ‌باريس في نيويورك ونتفليكس هاوس فيلادلفيا. وتجمع ‌سلسلة التحريك بين مبدعي (سترينجر ثينجز) مات ‌وروس دافر، إلى جانب مدير العرض إريك روبليس المعروف بإنتاجه ​سلسلة التحريك (فان ‌بوي آند ​تشام تشام).