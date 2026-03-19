ثوب العيد.. بأبهى حُلة في الكويت

تشهد الأسواق الشعبية والتقليدية في الكويت الشقيقة حركة نشطة مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتوافد المتسوقون إلى المتاجر لشراء الملابس والأقمشة استعداداً للاحتفال بعيد الفطر.

وتعد الأسواق التقليدية في الكويت من أبرز الوجهات التي يقصدها المتسوقون في هذه الفترة، إذ توفر محال الأقمشة تشكيلة واسعة من الخامات المحلية والمستوردة التي تُستخدم في تفصيل الملابس التقليدية والحديثة على حد سواء. ويحرص الكثير من المواطنين والمقيمين على شراء أقمشة جديدة لتفصيل الكندورة أو الملابس النسائية والأطفال، في إطار تقليد اجتماعي متوارث، يرمز إلى الفرح واستقبال العيد بأبهى حلة.

ولا تقتصر استعدادات العيد على التسوق فقط، بل تشمل أيضاً التحضيرات الاجتماعية، مثل تبادل الزيارات العائلية، وإعداد الأطعمة والحلويات التقليدية، إضافة إلى إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، بهدف مساعدة المحتاجين، وتمكينهم من مشاركة فرحة العيد.