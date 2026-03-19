حفل جوائز الأوسكار.. تراجع المشاهدة مستمر

أظهرت ​بيانات لشركة نيلسن المتخصصة في قياسات وأبحاث سوق ​الإعلام، ونشرتها شبكة «إيه.بي.سي»، أول من أمس، أن البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز الأوسكار جذب 17.9 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، بانخفاض 9% عن العام الماضي، مسجلاً بذلك أدنى نسبة مشاهدة منذ عام 2022. ويشمل الرقم المذكور مشاهدة الحفل عبر «إيه.بي.سي» وخدمة البث المباشر لشبكة هولو، وتملك ‌شركة والت ديزني الشبكتين.

وذهبت جائزة أفضل فيلم إلى «وان باتل أفتر أناذر» (معركة تلو الأخرى) خلال الحفل الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وتشهد نسبة مشاهدة حفل توزيع الجوائز تراجعاً منذ سنوات، مع تحول جمهور التلفزيون ​إلى خدمات البث المباشر ​ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.