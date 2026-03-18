السعودية وقطر والكويت والبحرين تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ومملكة البحرين أن يوم الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

وجاء الإعلان عقب تحري الهلال من قبل الجهات المختصة في الدول الأربع، حيث أكدت اللجان الشرعية ثبوت الرؤية، ليكون يوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان، على أن يبدأ العيد رسمياً يوم الجمعة.

وتستعد المدن في السعودية وقطر والكويت والبحرين لاستقبال العيد بإقامة الصلوات في المساجد والساحات المخصصة، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الاحتفالية، وسط أجواء من الفرح والبهجة تعم مختلف المناطق.

ويعد تحديد أول أيام عيد الفطر من أبرز المناسبات الدينية التي تحظى بمتابعة واسعة، حيث تعتمد الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال لتحديد بداية شهر شوال ونهاية شهر رمضان.