الكويت تخفض ساعات العمل بعد رمضان

حدد ديوان الخدمة المدنية في الكويت نظام الدوام الرسمي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأشار الديوان في تعميم إلى استمرار العمل بتعميم ديوان الخدمة المدنية الخارجي رقم (4) لسنة 2026 في شأن تحديد عدد العاملين بالجهات الحكومية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، والمتضمن بالبند (1) منه تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل بالجهات الحكومية بما لا يتجاوز (30) في المئة، على أن يكون التدوير بين الموظفين بمقار العمل بالجهات الحكومية إلزامياً، وتحدد الجهة نظام التدوير يومياً أو أسبوعيا وفقاً لطبيعة وظروف العمل لديها، مع إمكانية العمل عن بعد في حال توافر الإمكانيات لذلك.

ولفت إلى تخفيض ساعات العمل بالجهات الحكومية بمعدل ساعة واحدة من نظام الدوام الرسمي المعتاد نظام الدوام الصباحي حتى إشعار آخر، بحيث تكون عدد ساعات العمل (6) ساعات مع استمرار العمل بفترات السماح المقررة بنظام الدوم الرسمي المعتاد، واستمرار العمل بنظام الدوام المرن في ضوء القرار المنظم له وفترات السماح ونظام الاستئذان والالتزام ببصمة الحضور والانصراف والتواجد أثناء الدوام وفقاً للمطبق في نظام الدوام الرسمي المعتاد بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية (41) لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته، وكافة الأحكام الأخرى الواردة بهذا القرار.

كما أكد استمرار وقف نظام العمل بالفترة المسائية حتى إشعار آخر.

وأكد الديوان على أنه لا يترتب على هذا التخفيض المساس بأنظمة النوبة وفقاً للمقرر قانونا، كما أن الحالات التي تقرر تخفيف ساعات العمل لها وفقاً للقرارات المنظمة لذلك، يطبق بشأنها التخفيض الوراد بالبند (2) أعلاه ليكون عدد ساعات عملهم (4) ساعات.

ونوه إلى أن هذا النظام يعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء عطلة عيد الفطر السعيد وحتى اشعار آخر.