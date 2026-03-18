هنا «دبي» و«نورها».. الأثير ينشر القيم بأسلوب مبتكر

في أجواء عامرة بقيم العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان المبارك، تواصل إذاعتا «نور دبي» و«دبي»، التابعتان لمؤسسة دبي للإعلام، تقديم باقة متنوعة من البرامج الاجتماعية والترفيهية التي صُممت لتواكب اهتمامات الجمهور وتطلعاته، وتعكس روح الشهر الفضيل، وما يحمله من معانٍ إنسانية واجتماعية تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي.

كما تحتفي بالعادات والتقاليد المحلية المرتبطة بالشهر الكريم، ويأتي ذلك في إطار توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى الإعلامي المبتكر الذي يعكس نبض المجتمع، ويلامس حياة الناس اليومية.

وقال مدير إدارة الإذاعات في «دبي للإعلام»، محسن حسن: «تعكس الدورة البرامجية لإذاعتَي (نور دبي)، و(دبي)، التزام المؤسسة بتقديم محتوى إعلامي نوعي يجمع بين البعد المجتمعي والترفيه الهادف، ويواكب تطلعات الجمهور خلال الشهر الفضيل. وقد حرصنا على إعداد خريطة برامجية متكاملة تستلهم روح رمضان وقيمه الإنسانية، وتسهم في تعزيز ثقافة التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، إلى جانب تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والصحية التي تهم الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع توجهات الدولة و(عام الأسرة) الذي يدعم مكانة العائلة بوصفها النواة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر».

وأضاف: «تضم الدورة مجموعة من البرامج المباشرة والتفاعلية التي تتيح للمستمعين مساحة أوسع للمشاركة والحوار، وتفتح قنوات تواصل مع المختصين والمسؤولين، بما يعزز دور الإعلام شريكاً فاعلاً في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العطاء والعمل الإنساني».

وأكد حسن أن إذاعات «دبي للإعلام» تواصل ترسيخ حضورها بوصفها منصات إعلامية قريبة من الجمهور، تعكس نبض المجتمع وتواكب اهتماماته، وتسهم في تقديم محتوى هادف يثري التجربة الإعلامية ويرتقي برسالتها المجتمعية.

وتتضمن دورة إذاعة «نور دبي» مجموعة من البرامج المباشرة والتفاعلية، من أبرزها «البث المباشر» الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي، ويشكّل منصة تواصل بين الجمهور والجهات المختصة في الدولة لطرح القضايا المجتمعية ومناقشة ملاحظات المستمعين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

كما يقدم الدكتور بسام درويش عبر برنامج «بلسم» سلسلة من الإرشادات الطبية المتخصصة حول التغذية الصحية خلال فترة الصيام، وسبل التعامل مع الأمراض وإدارة الصحة العامة في رمضان، إلى جانب استعراض أحدث الأساليب العلاجية والنصائح الوقائية التي تساعد الصائمين على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم طوال الشهر الفضيل.

وضمن دورتها البرامجية، تفرد إذاعة «نور دبي» مساحة واسعة للبرامج الإنسانية والخيرية، وفي مقدمتها «الناس للناس» الذي يقدمه يوسف الحمادي برعاية مجموعة تداوي وبالتعاون مع مؤسسة تراحم الخيرية، ويهدف إلى دعم المرضى المعسرين ومساندة الحالات الطبية الطارئة التي تحتاج إلى تدخل علاجي عاجل، في تجسيد واقعي لقيم التكافل الإنساني، في حين يستعرض برنامج «دروب العطاء»، الذي يقدمه أحمد الزاهد، عدداً من المبادرات والمشاريع التنموية والإنسانية التي تسهم في دعم المحتاجين داخل الدولة وخارجها.

تشجيع الخير

أما برنامج «إمارات الخير»، الذي يقدمه محمد الظفري بالتعاون مع جمعية دار البر، فيسعى إلى تعزيز روح التضامن المجتمعي، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في المبادرات الخيرية والإنسانية.

وتشمل الدورة أيضاً مجموعة من البرامج التفاعلية والثقافية المتنوعة، من أبرزها برنامج المسابقات «جرب حرفك» الذي تقدمه ميرهان الدسوقي، إذ تطرح فيه أسئلة ثقافية تعتمد على الأحرف الأبجدية في أجواء تنافسية شائقة بين المستمعين، في حين يسلط البرنامج الإذاعي «الأسرة» الذي يقدمه أحمد عبدالكريم الضوء على قصص وتجارب أسرية ملهمة تعزز الاستقرار العائلي وتدعم مستهدفات «عام الأسرة»، في حين يركز برنامج «همسات الذاكرين» على تعزيز الوعي الروحي والتذكير بفضائل الذكر والعبادة بأسلوب هادئ وتأملي يبعث الطمأنينة في النفوس.

ويستعرض برنامج «الصديق يوسف»، بأسلوب إيماني وإنساني عميق، سيرة نبي الله يوسف، عليه السلام، وما تحمله قصته من دروس وعبر في الصبر والثبات والعفو. أما برنامج «حق معلوم»، الذي يقدم بالتعاون مع جمعية بيت الخير، فيسلط الضوء على الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

فقرات تفاعلية

من ناحيتها، تقدم إذاعة «دبي» ضمن دورتها البرامجية باقة من البرامج التي تواكب تفاصيل الحياة اليومية في الإمارة، وتعكس حيوية مجتمعها وتنوع اهتماماته. ومن أبرزها برنامج «صباح الخير يا دبي»، الذي يخاطب مختلف شرائح المجتمع بلغة بسيطة وروح خفيفة، من خلال فقراته التفاعلية ومسابقاته المتنوعة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الأنشطة والفعاليات التي تشهدها الإمارة.

ويواكب برنامج «دبي لايف» إنجازات دبي الاقتصادية وفعالياتها الرياضية، كما يستعرض أحدث الأخبار التقنية ويقدم تغطية للأنشطة المتنوعة في الإمارة، إلى جانب مسابقات تفاعلية تضفي أجواءً من الحماس والمشاركة بين المستمعين.

وتضم الدورة أيضاً برنامج المسابقات الترفيهي «عصر السعادة»، الذي يرافق المستمعين قبيل موعد الإفطار ويمنحهم أجواء مرحة عبر فقراته التفاعلية وتحدياته الممتعة.

فواصل

إلى جانب البرامج الرئيسة، تبث إذاعة «نور دبي» مجموعة من الفواصل التوعوية التي ترافق المستمعين على مدار اليوم، من بينها «باقي على الإفطار»، و«حصن المسلم»، و«مساجد دبي»، و«مواقيت الصلاة»، إضافة إلى فقرات إرشادية تقدم نصائح للصائمين، وتشجع على تبني السلوكيات الصحية والإيجابية خلال الشهر الفضيل.