تحذير.. التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالفتق

كشف أطباء في الولايات المتحدة أن الوزن الزائد والتدخين والسعال أو العطس المزمن تزيد من مخاطر الإصابة بالفتق. ويحدث الفتق بسبب ضعف العضلات والأنسجة الخارجية، ما يجعلها لا تستطيع احتواء الأعضاء الداخلية في مكانها الطبيعي داخل الجسم، ويؤدي إلى بروزها تحت سطح الجلد.

وقال المتخصص في الجراحة بجامعة بنسلفانيا الأميركية، الطبيب جون فيشر، إن مخاطر الإصابة بالفتق تتزايد أيضاً إذا كان الشخص قد خضع لجراحة في منطقة البطن أو يشكو من حالة صحية تؤدي إلى تراكم السوائل في البطن.

وعادة ما تكون الأعراض المبدئية للفتق هي الشعور بوجود بروز تحت الجلد، ولكن المريض يشعر أحياناً في البداية بعدم ارتياح وبعض الأوجاع في موضع الفتق.

وأضاف الطبيب فيشر أن «الفتق يؤثر على أنشطة الحياة اليومية وقدرة الشخص على العمل والإنجاز، كما يؤثر على النوم والصحة العامة، فضلاً عن شعور الإنسان بشأن مظهره الخارجي وقدرته على التواصل الاجتماعي».

ولفت إلى أن المدخنين أو مرضى السكري تتزايد لديهم مخاطر الإصابة بحالة صحية تعرف باسم «الفتق الجراحي».