«فوالة العيد» تحتفي بتقاليد الضيافة الإماراتية

استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، انطلقت، أمس، في أسواق الجبيل في مدن الشارقة والذيد وكلباء فعالية «فوالة العيد» التي تهدف إلى تعزيز الأجواء الاحتفالية داخل الأسواق، من خلال مبادرة مجتمعية تستلهم العادات الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالضيافة.

وتسعى الفعالية إلى إحياء مفهوم «الفوالة» كإحدى أبرز العادات في المجتمع الإماراتي، إذ تنظم مساحة داخل الأسواق لسلال العيد بطريقة أنيقة، لتكون جاهزة للشراء كضيافة أو كهدايا للأهل والأصدقاء، في تجربة تجمع بين الطابع التراثي واللمسة العصرية. وتسعى المبادرة إلى تقديم تجربة مميزة للزوار خلال الأيام التي تسبق العيد، عبر تصميم عروض مستوحاة من التراث.