كل الأيادي الإماراتية ممدودة بالخير

كل الأيادي وجميع الأجيال تتسابق على الخير في هذا الوطن المعطاء، حيث قيم الجود والمحبة مغروسة في قلوب أبناء دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها الطيبة، وهو ما يتجلى بأروع صوره في التنافس على العمل الإنساني خلال الشهر الفضيل، في الإشارات والساحات والميادين، كما الحال هنا في مبادرة جمعية دبي الخيرية، التي توزع الابتسامات وعبارات «رمضان كريم» ووجبات على السائقين العابرين، لكي يكسروا صيامهم، ويصلوا إلى بيوتهم بأمان دون استعجال.