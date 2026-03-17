فرحة العيد تكسو متحف زايد الوطني

احتفالاً بعيد الفطر السعيد، يقدم متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فعالية «فرحة العيد»، وهي برنامج مجتمعي تفاعلي يحتفي بعام الأسرة 2026، ويجمع العائلات وأفراد المجتمع المحلي المقيم والزائر من خلال عروض ثقافية وورش عمل وتجارب تفاعلية وأنشطة تفاعلية مستوحاة من التراث الإماراتي داخل صالات عرض المتحف ومساحاته العامة.

ويضم البرنامج الذي يُسلّط الضوء على قيم التضامن والترابط بين أفراد الأسرة مجموعة من الأنشطة الثقافية والتفاعلية المستوحاة من التقاليد الإماراتية، ومنها عروض فنون الأداء التقليدية مثل العيّالة والحربية والهبّان، إلى جانب عروض حيّة يقدمها ممارسون إماراتيون.