إندونيسيا أحدث دولة تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل

أصبحت إندونيسيا أحدث دولة تقيد الوصول لمنصات إلكترونية معينة «عالية الخطورة» تتضمن «تيك توك» و«فيس بوك» و«يوتيوب» بالنسبة للأطفال أقل من 16 عاماً.

ووفقاً للقواعد الجديدة، فإن الحكومة ستبدأ في إلغاء الحسابات الحالية للمستخدمين أقل من 16 عاماً على منصات كبرى ابتداء من 28 مارس الجاري.

وتشمل المنصات «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيس بوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» و«إكس» و«روبلكس» للألعاب الإلكترونية.

وقالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية، ميوتا حفيظ: «من خلال هذه القواعد ستقيد الحكومة وصول الأطفال أقل من 16 عاماً إلى المنصات الرقمية عالية الخطورة، وتتضمن مواقع التواصل وخدمات الشبكات».

ومن شأن هذه القواعد أن تجعل إندونيسيا من أولى الدول غير الغربية التي تفرض قيوداً بناءً على السن على وصول الأطفال للمنصات الرقمية، فيما تصفه الحكومة بأنه مواجهة لتزايد المخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت الصغار.