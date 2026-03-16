يمني يقتل شقيقه الأكبر داخل المسجد أثناء صلاة التهجّد

قتل شاب يمني، فجر اليوم الاثنين، شقيقه بعد أن أطلق النار عليه الرصاص أثناء أدائه صلاة التهجّد بمسجد في محافظة إب، شمالي البلاد.

وطبقا لمصادر يمنية، فإن الجريمة وقعت في منطقة "السحول" التابعة لمديرية المخادر، يمحافظة إب، حيث أطلق الجاني النار على رأس شقيقه الأكبر داخل المسجد، وسط ذعر وذهول المصلين.

وذكرت المصادر أن الطلقة النارية أدت إلى مقتل شقيق الضحية على الفور، في حين حاول الجاني الفرار من موقع الجريمة، غير أن الأهالي تمكنوا لاحقا من الإمساك به وتسليمه إلى شرطة المنطقة.

من جهتها، قالت تقارير محلية إن أسباب ودوافع الجريمة لا تزال مجهولة حتى اللحظة، وسط مطالبات من سكان البلدة الريفية بإنزال أشدّ العقوبات القانونية بحق الجاني الذي أزهق روح شقيقه وانتهك حرمة بيت الله.

وخلال الأعوام الأخيرة، ارتفعت معدلات الجرائم الأسرية في اليمن إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات أممية تشير إلى حاجة أكثر من 7 ملايين يمني للدعم والعلاج النفسي.