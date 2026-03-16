بقيمة 350 ألف دولار.. ماذا تحتوي حقائب الأوسكار للخاسرين هذا العام؟

في ليلة الأوسكار، لا يحتاج النجوم بالضرورة إلى ملامسة الذهب ليعودوا إلى منازلهم منتصرين؛ فخلف بريق التماثيل الذهبية، ينتظر المرشحون "جائزة ترضية" تفوق قيمتها حدود الخيال. حقيبة هدايا "Everyone Wins" (الجميع يفوز) لهذا العام، حطمت الأرقام القياسية بوصول قيمتها التقديرية إلى نحو 350 ألف دولار.

هذه الحقيبة الأسطورية، التي تُقدم حصرياً لأبرز المرشحين في الفئات الرئيسية، لا تحتوي على مجرد هدايا عادية، بل هي "تذكرة عبور" لعالم من الرفاهية المطلقة؛ حيث تشمل باقات سفر إلى منتجعات خاصة، وعلاجات صحية تعتمد على أحدث تقنيات تجديد الشباب، بالإضافة إلى منتجات حصرية لأسلوب الحياة لا تُتاح للعامة. وبينما يغادر البعض المسرح بخيبة أمل "الخسارة"، تضمن لهم هذه الحقيبة أن تظل ليلتهم مكللة بالتدليل الذي يليق بصفوة هوليوود.

وتتولى شركة التسويق "ديستينكتيف أستس" في لوس أنجليس تجميع هذه الحقائب، ورغم ارتباطها إعلامياً بحفل الأوسكار، فإنها ليست تابعة رسمياً للأكاديمية، بل تُعد مشروعاً تسويقياً خاصاً، تشارك فيه العلامات التجارية عبر تقديم منتجات أو خدمات مقابل الاستفادة من الزخم الإعلامي الذي يرافق الكشف عن محتويات الحقيبة، وفقاً لـ "ذا ناشيونال نيوز".

وتشكل تجارب السفر الجزء الأكبر من قيمة الحقيبة هذا العام، ومن بين أبرز الهدايا إقامة في فيلا فاخرة في إيبيزا تتسع لما يصل إلى 16 ضيفاً، إلى جانب رحلة إلى سريلانكا.

ومن الإضافات غير المعتادة هذا العام إتاحة استشارة مجانية لاتفاقية ما قبل الزواج من مكتب محاماة مختص بقانون الأسرة في ولاية كاليفورنيا.

كما تشمل الحقيبة برامج استجمام وعلاجات صحية، وإجراءات تجميلية، ومنتجات للعناية بالبشرة، ومجموعة متنوعة من منتجات نمط الحياة، ويعكس ذلك الدور المزدوج لهذه الحقائب: الاحتفاء بالمرشحين من جهة، وتوفير منصة ترويجية للعلامات التجارية خصوصاً الشركات الصغيرة الساعية إلى انتشار دولي أوسع من جهة أخرى.

وتُمنح الحقائب للمرشحين في فئات التمثيل وأفضل مخرج، ورغم الطابع الاحتفالي للحقيبة، فإن قبولها قد يترتب عليه التزام مالي، إذ تُعد العديد من محتوياتها دخلًا خاضعاً للضريبة في الولايات المتحدة، ما يعني أن النجوم الذين يقبلون الهدايا يُطلب منهم الإفصاح عن قيمتها لمصلحة الضرائب الأمريكية وسداد الضرائب المستحقة عليها.