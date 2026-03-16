محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام لأشهر سفاح في مصر

قررت محكمة النقض المصرية امس رفض الطعن المقدم من المتهم كريم سليم الشهير إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه.

وذلك بعد إدانته بقتل ثلاث سيدات عمدا مع سبق الإصرار، في قضية أثارت رعب الرأي العام المصري خلال الفترة الأخيرة.

وكان المتهم قد قدم طعنا رسميا على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدامه شنقا، وذلك في القضية التي أثارت جدلا واسعا وشغلت الرأي العام المصري خلال الأشهر الماضية، وحملت رقم 3610 لسنة 95 طعون.

وتعود أحداث الواقعة إلى اتهام كريم سليم بارتكاب جرائم قتل متفرقة لثلاث سيدات في مناطق مختلفة بالتجمع الخامس، مستخدما وسائل احتيالية لاستدراجهن، قبل أن يلقي القبض عليه بعد تحريات موسعة من الأجهزة الأمنية، ويتم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.