كيت بلانشيت: الفن في حوار دائم مع الروح

دافعت نجمة هوليوود، كيت بلانشيت، عن دور الفن حتى عندما يكون مزعجاً أحياناً، مضيفة خلال حفل أقيم في متحف «هامبورغر بانهوف للفنون» ببرلين: «الفن في حوار دائم مع عيون وأرواح الناس الذين يدركونه، الذين يناقشونه، الذين يتذكرونه، الذين يتأثرون به، الذين يسحرهم والذين يتمردون عليه، فلا يمكننا إيقاف الفن، ولا يمكننا إسكات الفن، ولو كان الناس لا يتفقون معه إطلاقاً».

وأوضحت الممثلة الأسترالية أن أماكن مثل متحف «هامبورغر بانهوف للفنون» في العاصمة الألمانية لا غنى عنها.

ولكيت بلانشيت ارتباط خاص بهذا المتحف، إذ ظهرت فيه عام 2016 ضمن عمل سينمائي بعنوان «مانيفستو».

وكان من بين ضيوف الحفل أيضاً نجم هوليوود مات ديلون، والممثلة نينا هوس، والمخرج فيم فيندرز، ومديرة مهرجان برلين السينمائي تريشيا تاتل.

كما حضر الحفل العديد من الفنانين والمشاهير.

ويحتفل المتحف، وهو المعرض الوطني للفن المعاصر، هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسه.