اللوز.. حفنة من الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

يعد اللوز من المكسرات الحلوة المذاق، التي تدخل الأطباق الرئيسة، وكذلك الحلويات، لتضيف إليها المزيد من الاستمتاع. ويحمل هذا النوع من المكسرات الكثير من الفوائد والقيمة الغذائية العالية، ويمكن إضافته إلى الأطباق، أو حتى تناوله نيئاً كوجبة خفيفة.

وتحتوي كل 100 غرام من اللوز على 580 سعرة حرارية، فيما تشتمل الكمية نفسها على 21 غراماً من البروتين، و49 غراماً من الدهون، و12 غراماً من الألياف الغذائية. وهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ومنها الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامين بي، وغيرها.

كما أن اللوز غني بأحماض دهنية غير مشبعة تساعد على خفض معدل الكوليسترول، وغني كذلك بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله يسهم في الحفاظ على تقوية العظام. ويعمل المغنيسيوم أيضاً على موازنة سكر الدم، ويحسن من التمثيل الغذائي، ما يجعل اللوز مفيداً لمرضى السكري، فضلاً عن مساهمته في تخفيف حرقة المعدة، وحماية صحة ومناعة الجهاز الهضمي.

ويخفض اللوز كذلك من ضغط الدم، ويقي من الإصابة بأمراض القلب، بسبب دوره في تقليل مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، وحمايته من الأكسدة.

ويحتوي اللوز كذلك على مضادات الأكسدة، ما يجعله يعمل على تحسين مرونة الجلد، ويؤخر علامات الشيخوخة. ويشتمل اللوز أيضاً على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم في الجسم، وتعزز الشعور بالشبع، ما يجعله من المكسرات التي تساعد في التحكم بالوزن لأنه يخفف من الإفراط بتناول الطعام.

ويستخرج من اللوز الزيت، الذي يعد من الزيوت المفيدة في العلاجات أو الوصفات الجمالية، إذ يساعد زيت اللوز على تحسين مرونة الجلد، والتخفيف من الندبات، وتجديد الخلايا، لذا يستخدم في العديد من مستحضرات التجميل، كمركب رئيس، ويهدئ ويخفف من جفاف الجلد.

ويعتبر اللوز من الأطعمة الصحية التي توفر العديد من الفوائد للجسم، إذ يجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، ولكنه مرتفع السعرات الحرارية، لذا ينصح بتناوله باعتدال، وضمن برنامج غذائي متوازن، للاستفادة من فوائده الصحية والحفاظ على صحة الجسم. كما ينصح بتفادي تناوله من قبل الأطفال الصغار، وكذلك المصابين بمرض الباركنسون لتجنب التعرض للاختناق.

