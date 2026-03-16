«البيشاوري تشابال».. أناقة تقليدية للعيد في باكستان

مع اقتراب حلول عيد الفطر، تشهد ورش صناعة الأحذية التقليدية في مدينة حيدر آباد (جنوب باكستان) نشاطاً ملحوظاً، حيث يعمل الحرفيون ساعات طويلة لتلبية الطلب المتزايد على أحذية «البيشاوري تشابال» التي تُعد من أبرز المظاهر التقليدية في الأعياد والمناسبات، والتي يحرص الجميع على شرائها أو تقديمها للآخرين كهدية، فهي رمز للأناقة والاحتفال.

وتُصنع هذه الأحذية الجلدية يدوياً عبر مراحل متعددة، تبدأ باختيار الجلود وقصّها بعناية، ثم خياطتها وتثبيت النعل باستخدام أدوات تقليدية. ويحرص الحرفيون على الحفاظ على الأساليب القديمة في التصنيع، رغم دخول بعض التقنيات الحديثة، لما تمثله هذه الحرفة من إرث ثقافي متوارث عبر الأجيال.

ومع قرب نهاية شهر رمضان، تتزايد حركة الأسواق الشعبية، حيث يقبل الزبائن على شراء الملابس والأحذية الجديدة استعداداً للاحتفال بعيد الفطر السعيد، وزيارة الأقارب والأصدقاء. ويعد موسم العيد من أهم الفترات الاقتصادية للحرفيين، إذ يحققون خلاله جزءاً كبيراً من دخلهم السنوي.

وتبقى أحذية «البيشاوري تشابال» رمزاً للأناقة التقليدية في باكستان، إذ يرتديها كثير من الرجال في المناسبات الرسمية والاجتماعية، لتجمع بين البساطة والمتانة والطابع التراثي الذي يعكس هوية المجتمع المحلي.