«واتساب» يختبر ميزة جديدة.. تحديثات الحالة أعلى الدردشات

يختبر تطبيق المراسلة «واتساب»، المملوك لشركة ميتا، ميزة مبتكرة لنظام أندرويد تتيح عرض تحديثات الحالة مباشرة في أعلى قائمة الدردشات، بدلًا من الانتقال إلى تبويب منفصل.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين متابعة تحديثات الحالة فور فتح التطبيق، مع عرض تحديثات حتى ثلاثة من جهات الاتصال الذين نشروا آخر تحديثاتهم، وفق ما أورد موقع WABetaInfo المتخصص بتحديثات واتساب.

تهدف هذه الإضافة إلى تعزيز التفاعل داخل التطبيق، حيث لم يعد على المستخدم التنقل بين تبويبات مختلفة لمتابعة تحديثات الحالة. ستظهر التحديثات في صف مخصص أعلى الدردشات، لتصبح متابعة نشاطات الأصدقاء أكثر سلاسة وسرعة.

ويعمل واتساب على تطوير إيماءة جديدة تسمح بعرض جميع تحديثات الحالة في صفوف أفقية عند التمرير لأسفل، بما يشمل تحديثات جهات الاتصال المؤرشفة، وأولئك الذين لا يملك المستخدم معهم محادثة نشطة.

هذه الإيماءة مستوحاة من تصميم "القصص" في تطبيق إنستغرام، حيث يُعرض المحتوى بشكل أفقي في أعلى الصفحة الرئيسية.

ولن تعرض الواجهة الجديدة تحديثات الحالة من جهات الاتصال التي قام المستخدم بكتمها مباشرة في الشريط العلوي.

وبدلاً من ذلك، ستكون هذه الحالة متاحة في قسم منفصل يسمى "Hidden" أو "مخفي"، ما يمنح المستخدم تحكمًا كاملًا في محتوى ما يريد متابعته.

ولا تزال الميزة في مرحلة مبكرة من الاختبار على أجهزة أندرويد، وقد يجري واتساب تغييرات إضافية قبل طرحها على نطاق واسع. لذلك، لا يوجد ضمان بإطلاق الميزة لجميع المستخدمين، لكنها تمثل توجهًا واضحًا لتحسين تجربة المستخدم ورفع مستوى التفاعل داخل التطبيق.