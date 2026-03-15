سائق توصيل عجوز يُثير مشاعر العامة ويتلقى مفاجأة سارة

انتشر مقطع فيديو لسائق توصيل يبلغ من العمر 78 عامًا من ولاية تينيسي الأمريكية، وهو يُوصل طلب قهوة، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى الفيديو رواجًا كبيرًا بين آلاف المستخدمين.

وكان ريتشارد بولي، يعمل في توصيل الطلبات لدى شركة DoorDash مع زوجته بريندا. ولجأ الزوجان إلى هذا العمل بعد أن فقدت بريندا وظيفتها، مما اضطرهما للبحث عن مصدر دخل إضافي لتغطية نفقاتهما اليومية وفواتير العلاج.

وانتشرت القصة على نطاق واسع في 10 مارس، عندما قامت بريتاني سميث، وهي زبونة من مانشستر، بتصوير بولي بكاميرا باب منزلها وهو يصعد الدرج ببطء لتوصيل القهوة. فتأثرت سميث بجهوده، ونشرت الفيديو على فيسبوك طالبةً المساعدة في العثور عليه.

وكتبت سميث في منشورها، الذي سرعان ما انتشر وأثار موجة من التفاعلات: "لماذا يعمل سائق توصيل لدى DoorDash؟ اسمه ريتشارد. أرجوكم ساعدوني في العثور عليه". وبعد العثور على سائق التوصيل، أطلقت سميث حملة تبرعات على موقع GoFundMe لمساعدة الزوجين. وكانت الاستجابة فورية: ففي غضون يومين فقط، تبرع غرباء بأكثر من 500 ألف دولار.

وذكرت صحيفة "لا فانغوارديا " أنه عندما التقى المتبرع أخيرًا بعائلة بولي وأخبرهم بالمبلغ الذي جُمع، انتابهم الذهول. قالت بريندا: "من الصعب حقًا تصديق وجود كل هؤلاء الأشخاص الكرماء الذين يرغبون في مساعدتنا"، موضحةً أن الزوجين يواجهان نفقات طبية باهظة كل عام. سيُمكّن هذا المال ريتشارد وبريندا من التخفيف من وتيرة حياتهما والعيش بسلام أكبر. وقال ريتشارد، شاكرًا كل من ساهم في هذا الدعم غير المتوقع: "سيخفف هذا الكثير من الضغط علينا ويجعل الحياة محتملة من جديد".