حيلة خطيرة لا يُنصح بها تنتشر في الصين لإنقاص الوزن

انتشرت مؤخرًا حيلة غريبة لإنقاص الوزن على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، وهي حيلة مثيرة للدهشة، حيث يقوم الشباب بوضع غلاف بلاستيكي على أفواههم لمنع وصول السعرات الحرارية إلى أجسامهم. ثم يتظاهرون بمضغ الطعام بقوة من خلال الغلاف، قبل إخراجه ورميه.

تعتمد فكرة هذه الصيحة الغريبة وفق لما نقله موقع "أوديتي" على مبدأ بسيط: يعمل الغلاف البلاستيكي كنوع من الواقي الفموي الذي يمنع تناول السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه يوهم الدماغ بأنه سيحصل على التغذية. ويُزعم أن هذا يساعد على الشعور بالشبع دون استهلاك أي سعرات حرارية.

مع ذلك، يشير منتقدو هذه الصيحة إلى أن مجرد التظاهر بتناول الطعام لا يمد الجسم بالطاقة أو التغذية، بل قد يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام مع مرور الوقت.

ويحذر الخبراء من أن هذه الظاهرة الجديدة تنذر بأزمة صحية خطيرة، إذ تُشجع على سلوكيات قد تؤدي إلى اضطرابات أكل خطيرة كالشره المرضي وفقدان الشهية العصبي، لأنها تُبرمج الدماغ على استمداد المتعة من مذاق الطعام وملمسه دون سعرات حرارية.

كما أن ممارسي هذه الحيلة الغريبة لإنقاص الوزن يُخاطرون بابتلاع كميات كبيرة من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة، لأن مضغ غلاف البلاستيك يُطلق حتمًا جزيئات بلاستيكية صغيرة تختلط باللعاب وتستقر في الجهازين التنفسي والهضمي، مُسببةً مضاعفات صحية عديدة.

مع أن تناول غلاف البلاستيك بدأ كتجربة غريبة، إلا أنه سرعان ما تحول إلى ظاهرة رائجة على الإنترنت، حاصدًا ملايين المشاهدات ومثيرًا جدلًا واسعًا.