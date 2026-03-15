اكتشاف نوع جديد من الديناصورات العملاقة

اكتشف علماء ​برازيليون نوعاً جديداً من الديناصورات العملاقة، يرتبط ‌بنوع ​مشابه عُثر عليه في إسبانيا، ما يعزّز الأدلة على أن مسارات برية كانت تربط أجزاء من أميركا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا قبل نحو 120 مليون سنة.

وأطلق على النوع الجديد ⁠اسم «داسوصوروس توكانتنينسيس»، وهو من أكبر الديناصورات التي عُثر عليها في البرازيل، وجرى نشر وصفه هذا الشهر في دورية علم الحفريات ‌المنهجي.

وعُثر على الحفريات عام 2021 في موقع أعمال بنية تحتية بالقرب من مدينة دافينوبوليس، في ‌ولاية مارانهاو شمال شرق البرازيل.

وتضم البقايا ‌عظمة فخذ يبلغ طولها نحو 1.5 ‌متر، ما ساعد الباحثين على تقدير طول الديناصور بنحو 20 متراً.

وقال ​عالم الحفريات في جامعة ​سانتا ماريا الاتحادية وأحد المشاركين ⁠في الدراسة، ليوناردو كيربر: «مع تقدم أعمال الحفر يوماً بعد يوم، بدأنا نتبيّن وجود عظمة ضخمة، وهي عظمة ​الفخذ». وأضاف: «هذا ⁠يدل ⁠على أنه كان ديناصوراً ضخماً للغاية. واليوم، نعلم أن داسوصوروس من بين أكبر الديناصورات التي ⁠عُثر عليها في البرازيل على الإطلاق».

ووفقاً لجامعة سانتا ماريا الاتحادية، أشارت التحليلات إلى أن هذا النوع هو أقرب الأنواع المعروفة للديناصور «جارومباتيتان موريلينسيس» الذي عُثر عليه في إسبانيا.