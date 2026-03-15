«قنديل البحر» يسبح في سماء أبوظبي.. ومرصد الختم يلتقط صوره

تمكّن مرصد الختم الفلكي، الكائن في صحراء أبوظبي، من التقاط صورة لغازٍ وغبارٍ كوني يُعرف بسديم «قنديل البحر» (Jellyfish Nebula - IC44). وأُطلق عليه ذلك بسبب شكله المشابه لقنديل البحر. ويقع هذا السديم في مجموعة «التوأمان»، وهي التشكيلة نفسها من النجوم التي يسميها المنجمون «برج الجوزاء». ويبعد عنا 5000 سنة ضوئية، فالضوء الملتقط في هذه الصورة انطلق من السديم عام 3000 قبل الميلاد تقريباً.

هذا السديم من نوع «بقايا نجم منفجر»، أي أن ما يُرى في الصورة هو تشتت وانتشار لِما تبقى من مادة أحد النجوم الكبيرة بعد موتها وانفجارها بظاهرة تسمى علمياً «سوبرنوفا». ويعتقد أن هذا الانفجار قد حدث قبل 30 ألف سنة، وترجح الدراسات أن ما تبقى من قلب النجم قد انضغط وتحول إلى نجم نيوتروني أعطي الرمز J061705.3+22212، ويسير هذا النجم بسرعة هائلة تبلغ 830 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة.

واستغرق تصوير هذا السديم نحو نصف شهر؛ إذ بدأ مرصد الختم الفلكي تصويره في الثامن من فبراير الماضي، واستمر حتى يوم 22 من الشهر نفسه. وخلال هذه المدة، التُقطت صور عدة كل ليلة بحسب ما سمحت به الظروف الجوية، وصفاء السماء، وابتعاد القمر عن موقع السديم.

وبلغ إجمالي زمن التعريض للصورة النهائية 29.5 ساعة، ناتجة عن تجميع وتكديس 355 صورة، مدة كل منها خمس دقائق. واستُخدم في التصوير تلسكوب كاسر بقطر 4.3 بوصات، مزوّد بكاميرا ملوّنة، مع فلتر مخصّص للحد من التلوث الضوئي، نظراً لارتفاع مستواه في موقع المرصد؛ حيث تُقدّر درجة ظلمة السماء هناك بنحو 6.5 على مقياس «بورتل».