أخلاق العالم تستيقظ.. خطط للاستغناء عن حيوانات التجارب

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة جريئة للتوقف تدريجياً عن استخدام حيوانات التجارب في بعض مجالات البحث العلمي، إذ تقرر، على سبيل المثال، وقف الاختبارات الخاصة بحساسية الجلد على الحيوان بحلول هذا العام، ووقف بعض الأبحاث على الكلاب في 2030، حيث تنص السياسة الجديدة على أن عصر استخدام الحيوان في العلوم قد انقضى باستثناء بعض الحالات الخاصة.

واتخذت دول أخرى في العالم إجراءات مماثلة، حيث أزاحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أبريل الماضي عن خطة لجعل التجارب على الحيوانات هي «الاستثناء وليس القاعدة» في مجال اختبارات سلامة الأدوية في غضون ثلاث إلى خمس سنوات.

وعزّزت المخاوف الأخلاقية والشواغل بشأن سلامة الحيوان من الجهود للتصدي لاستخدام الحيوانات في التجارب العلمية، كما تسارعت في الوقت الحالي وتيرة التوصل لتقنيات علمية حديثة تغني عن حيوانات التجارب.