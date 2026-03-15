المشمش المجفف.. صيدلية غنية بالمعادن والطاقة

يدخل المشمش المجفف قائمة الفاكهة المجففة التي يكثر تناولها خلال الشهر الفضيل، ويحمل العديد من الفوائد الغذائية، حيث تحتفظ هذه الفاكهة بعد تجفيفها بالكثير من العناصر الغذائية القيمة التي تحتوي عليها، ما يجعلها مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن والطاقة.

وتحتوي كل 100 غرام من المشمش المجفف على 241 سعرة حرارية، و63 غراماً من الكربوهيدرات، و53 غراماً من السكر، وثلاثة غرامات من البروتين، فضلاً عن الاحتواء على العديد من الفيتامينات، ومنها فيتامين أ، والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم. ويتميز المشمش المجفف عن غيره من الفاكهة المجففة بنسبة من فيتامين أ، الذي يسهم في الحفاظ على الرؤية وصحة وجمال البشرة. وعلى الرغم من أن المشمش قد يفقد عند تجفيفه بعض المركبات الغذائية، إلا أنه يحتفظ بالبوتاسيوم، إذ تحتوي كل 100 غرام من المشمش المجفف على 25% من الحاجة الغذائية اليومية من البوتاسيوم، الذي يعد مفيداً للتحكم بمستوى ضغط الدم، لأنه يعمل على الحد من تأثير الصوديوم.

ويحتوي المشمش المجفف على نسبة جيدة من الحديد، إذ يحتوي الكوب الواحد على 42% من النسبة التي يحتاج إليها المرء يومياً من الحديد، ما يجعله مساعداً في إنتاج الطاقة في الجسم.

كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، فالكوب الواحد من المشمش المجفف يحتوي على 38% من الكمية اليومية من الألياف، التي تخفف بدورها الإمساك، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

ومن الفوائد الأخرى التي يحملها المشمش المجفف المساهمة في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، ودعم الصحة العامة، إذ يحتوي المشمش المجفف على مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد على حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

ويحتوي المشمش المجفف على السكريات الطبيعية، ما يجعله مصدراً للطاقة، وخياراً مناسباً كوجبة خفيفة صحية، خصوصاً للرياضيين أو الأشخاص الذين يبحثون عن مصدر سريع للطاقة خلال اليوم.

وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها المشمش المجفف، إلا أنه ينصح بتناوله باعتدال، وذلك لأن عملية التجفيف تزيد من تركز السكريات والسعرات الحرارية فيه مقارنة بالمشمش الطازج.

