قطايف القاهرة تزيّن إفطار وسحور الصائمين

في شهر رمضان تزدان شوارع العاصمة المصرية القاهرة بألوان الأضواء والفوانيس الرمضانية، وتنتشر الروائح الشهية من الأسواق والمخابز. ومن أبرز مظاهر الاحتفال بهذا الشهر الفضيل في مصر، القطايف والحلويات التقليدية التي تزدهر على موائد الإفطار والسحور.

وتعد القطايف من أبرز الحلويات الرمضانية، التي يزداد الإقبال عليها بشكل كبير خلال هذا الشهر، إذ يُحضّرها الخبازون على الصاج الساخن مباشرة أمام الزبائن، ويُسكب عليها القطر (الشيرة) ليكتمل مذاقها الحلو والغني. وغالباً ما تُعرض بجانب الحلويات الأخرى، مثل الكنافة والقطايف المحشوة بالقشطة، لتشكل باقة من الحلويات التي تعد رمزاً لرمضان في مصر.

وتتناغم رائحة القطايف الطازجة مع أصوات صب العجين على الصاج وصرير المقلاة، لتمنح الأسواق الشعبية حياة خاصة خلال فترة الإفطار. ويتحول شراء القطايف والحلويات إلى تقليد يومي، حيث تتجمع العائلات عند المخابز وفي المنازل لتناول هذه الحلويات والاستمتاع بها بعد يوم طويل من الصيام.