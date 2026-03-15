عادات بسيطة لـ «بشرة مشرقة» قبل العيد

مع اقتراب عيد الفطر، تحرص الكثيرات من السيدات على استعادة نضارة بشرتهن بعد شهر رمضان، خصوصاً مع التغيرات التي قد تتعرض لها البشرة نتيجة اختلاف أوقات النوم ونمط التغذية خلال الشهر الكريم. وقالت أخصائية البشرة، آفاق المشهري، إن العناية بالبشرة قبل العيد لا تتطلب خطوات معقدة، بل تعتمد على بعض العادات البسيطة التي تساعد على استعادة الترطيب الطبيعي، ومنح البشرة إشراقة صحية. وأشارت إلى أن الاهتمام بالتغذية الجيدة والعناية اليومية بالبشرة يلعبان دوراً مهماً في تحسين مظهرها وتجهيزها لإطلالة مشرقة في أيام العيد، وفيما يلي نصائح للعناية بالبشرة قبل العيد.