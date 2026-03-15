الصين تنتج أصغر مكنسة روبوتية في العالم

أطلقت شركة «آي روبوت» الصينية المكنسة الروبوتية Roomba Mini الجديدة، التي تعد أصغر مكنسة روبوتية في العالم؛ حيث يبلغ قُطرها 24.5 سم فقط، بينما يبلغ سُمكها 9.2 سم، ما يسمح لها بتنظيف المساحات الضيقة بين قطع الأثاث. وأوضحت الشركة أن المكنسة تشتمل على فرشاة واحدة، كما أنها تأتي بقاعدة ذاتية التفريغ، وتحتوي على كيس غبار يجب استبداله بعد نحو 90 يوماً.

وتمتاز المكنسة الروبوتية الجديدة بوظيفة مسح غير تقليدية نوعاً ما؛ إذ تستخدم وسادات مسح قابلة للاستخدام لمرة واحدة بدلاً من أسطوانة متطورة ذاتية التنظيف.

كما تم تزويد المكنسة بماسح لرسم الخرائط والتنقل في أرجاء الغرفة.