الشرطة الصينية تعتقل "روبوتا بشريا" أصاب امرأة صينية بالذعر

نقلت الصحافة الصينية وقائع حادث غريب في ماكاو، حيث أفادت التقارير أن امرأة مسنة شعرت بالذعر من روبوت بشري من طراز Unitree G1 في شارع فاي لا سي ليلاً، وانتهى بها الأمر في المشفى. وقال موقع "أونلاين سيتزن" أن المرأة أصيبت بالذعر واضطرت إلى دخول المستشفى، حيث تدخلت الشرطة، واحتجزت الروبوت وشخصًا يُشتبه في تشغيله. وقال الموقع أنه في أواخر فبراير 2026، فاجأ روبوت بشري، تم التعرف عليه على أنه Unitree G1، امرأة مسنة كانت تسير في شارع فاي لا سي. وبحسب التقارير، تبعها الروبوت، مما تسبب لها في حالة من الذعر الشديد. وسجل شهود عيان مقطع فيديو مدته 16 ثانية يُظهر المرأة وهي تصرخ في وجه الروبوت: "أنا خائفة، قلبي يخفق بشدة! لماذا تفعل هذا؟ هذا مستحيل!" ويُظهر الفيديو المارة وهم يعلقون على أن الروبوت قد أرعب المرأة. ويبدو أن الروبوت رد على التوبيخ برفع ذراعيه، وهو ما فُسِّر على أنه "استسلام" أو اعتذار، وربما تهديد.

وإثر ذلك، استمرت حالة المرأة من الذعر، مما استدعى وصول سيارة إسعاف لنقلها لإجراء فحص طبي. وتُظهر صورٌ متداولة على الإنترنت ضابطين يرتديان الزي الرسمي ويقتربان من موقع الحادث قرب منطقة غرين بوبلار الترفيهية.

ووضع أحد الضابطين يده على كتف الروبوت أثناء اقتياده بعيدًا، بينما قام الآخر باحتجاز الرجل المشتبه به الذي كان يُشغّله.

وتم التعامل مع الروبوت، المُكوّن من أجزاء هيكلية سوداء ومعدنية، كما لو كان مشتبهًا به في عملية اعتقال تقليدية. ولاحظ مُعلّقون على الإنترنت التشابه بين تعامل الضابطين مع الروبوت والإجراءات الشرطية المُعتادة مع المشتبه بهم من البشر، مما زاد من الطابع السريالي والفكاهي للحادث.