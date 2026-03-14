إطفائيون ينقذون رجلا عالقاً في كابينة هاتف بريطانية قديمة

أنقذ رجال الإطفاء رجلاً بعد أن علق داخل كابينة هاتف أثناء محاولته طلب كباب. ووقع الحادث في مانشستر، المملكة المتحدة، عندما دخل الرجل إلى كابينة هاتف حمراء تقليدية على أمل استخدام الهاتف الموجود بداخلها لطلب الطعام.

ولم يكن الهاتف بالطبع يعمل في الكابينة، وازداد الوضع سوءًا عندما أُغلق الباب خلفه، مما جعله عالقًا في الداخل. فاستُدعي رجال الإطفاء لتحرير الرجل العالق.

ووفقًا لصحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز"، قال شهود عيان إن الرجل ظل عالقًا في الكابينة لمدة ساعة تقريبًا بعد أن أُغلق الباب، ولم يتمكن من الخروج. حاول أصدقاؤه المرافقون له مساعدته لكنهم لم يتمكنوا من فتح الباب بأنفسهم.

وقال أحد المارة للصحيفة إن الرجل دخل كابينة الهاتف خصيصًا لطلب كباب قبل أن يُحاصر. ثم أُغلق الباب خلفه بقوة. ولأن هذه الكبائن تُفتح عادةً بمفاتيح خاصة، لم يكن هناك سبيل سهل لأي شخص من الخارج لتحريره.

في نهاية المطاف، استُدعيت فرق الإطفاء إلى الموقع، وقاموا بفتح الباب بالقوة بينما تجمع المتفرجون في الجوار.

ومعروف أن معظم أكشاك الهاتف الحمراء الشهيرة في المملكة المتحدة لم تعد تُستخدم، إلا أن الآلاف منها لا تزال موجودة، إما مُحوّلة إلى مكتبات مجتمعية صغيرة أو حاويات لمعدات طبية طارئة مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب.