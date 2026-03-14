شريحة إلكترونية كشفت لحم خيل في طبق يقدمه مطعم تركي

أفادت وسائل إعلام محلية بأن فرساً أصيلة عمرها أربع سنوات خرجت من السباق بعد إصابتها، ذُبحت وقُدِّمت في مطعم تابع لبلدية مدينة مرسين جنوب تركيا الشهر الماضي.

انكشف الأمر عندما عثر أحد مرتادي المطعم على شيء غريب في طبقه، ليكتشف محققو وزارة الزراعة أنه ليس سوى شريحة إلكترونية تعود لحصان سباق. وتبين أن الحصان يُدعى "سمارت لاتش"، وهي فرس أصيلة فازت بالمركز الأول في مضمار سباق الخيل بمدينة أضنة المجاورة.

ولدى فحص مكونات الطعام في طبق "الكافورما" الذي يُحضَّر عادة من لحم البقر أو الضأن المقلي، تبيّن أنه يحتوي على لحم خيل.

لم تتضح التفاصيل إلا بعد تحديث الوزارة في 12 مارس بيانات جاء فيها أن طبق الكافورما من مطعم مرسين الخيري أُضيف إلى قائمة المنتجات غير الآمنة بعد أن أظهرت الاختبارات أنه يحتوي على لحم حيوان ذي حافر واحد.

وأعرب مالك الفرس سوات توبكو لوكالة أنباء دوغان التركية الجمعة عن حزنه، موضحا أن الفرس التي بدأت سباقاتها عام 2024، خاضت آخر سباق في تشرين أكتوبر ثم سُحبت من السباقات بعد إصابتها في ساقها.

وأضاف توبكو أنه رتب للتبرع بها إلى نادٍ للفروسية، مستعيناً بناقل محلي يعرفه، لكنه لم يعلم بما حدث للفرس حتى تواصلت معه وزارة الزراعة.

وذكرت الوكالة أن الوزارة غرّمته 132 ألف ليرة تركية (حوالى 3000 دولار أميركي) لعدم إبلاغه رسمياً عن التبرع بها.

وقال "الغرامة ليست هي المهمة، المهم هو العثور على من ارتكبوا هذا العمل الوحشي".

ويعتقد المحققون أن الفرس لم تصل إلى نادي الفروسية، بل نُقلت إلى المسلخ، ويشتبهون في أن لحمها وُصف زورا بأنه "لحم بقر" ثم بيع للشركة التي تُورّد للبلدية.

ورداً على ذلك، قالت البلدية إن اللحم المستخدم تم الحصول عليه وفقا للوائح المعمول بها.