إثيوبيا تعلن الحداد الوطني بعد ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في جنوبها إلى 80

ارتفعت حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في جنوب إثيوبيا إلى 80 قتيلاً فيما لا يزال العديد مفقودين ونزح الآلاف حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وذكرت وسائل الإعلام أن مجلس النواب الإثيوبي أعلن الحداد 3 أيام اعتباراً من اليوم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن المنظمة أرسلت فرق استجابة سريعة إلى المناطق المتضررة لدعم السلطات الصحية المحلية.