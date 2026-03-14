خرائط غوغل تقود أكبر تحول في تجربة الملاحة خلال 10 سنوات

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق تحديثين رئيسيين لخرائطها، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي "جيميناي"، ووصفت هذا التحديث بأنه "أكبر تحول في تجربة الملاحة منذ أكثر من عشر سنوات".

ويهدف التحديث إلى جعل خرائط غوغل أكثر ذكاءً وتفاعلاً، لتتحول من مجرد تطبيق للملاحة إلى مساعد شخصي افتراضي قادر على تلبية احتياجات المستخدم بشكل مباشر وسريع.

الميزة الأولى التي تم الكشف عنها تحمل اسم "Ask Maps" أو اسأل الخرائط، وهي ميزة تحاورية تتيح للمستخدمين طرح أسئلة معقدة لم تكن الخرائط قادرة على التعامل معها سابقًا.

وتعمل الميزة على تقديم إجابات دقيقة بأسلوب حواري، مدعومة بخريطة مخصصة تساعد المستخدم على اختيار أفضل الخيارات.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تسأل الخرائط عن أماكن شحن الهاتف أثناء البحث عن مقهى، أو عن ملاعب التنس العامة المضيئة والمتاحة للاستخدام الليلة، دون الحاجة للتصفح الطويل أو قراءة المراجعات.

كما تتيح الميزة تخصيص النتائج بناءً على تفضيلاتك الشخصية؛ فمثلاً إذا كنت تبحث عن مطاعم نباتية فقط، فلن تظهر لك اقتراحات مطاعم تقدم اللحوم.

وحاليًا، تتوفر هذه الميزة على أنظمة أندرويد وiOS في كل من الولايات المتحدة والهند.

الميزة الثانية هي "Immersive Navigation" أو التنقل الغامر، التي تقدم تجربة ملاحة ثورية بصريًا وبصريًا ثلاثي الأبعاد.

وتوفر هذه الميزة عرضًا مفصلاً للطريق المحيط، بما في ذلك المباني والجسور والمسارات وممرات المشاة، مع إبراز إشارات المرور وعلامات التوقف بشكل واضح، مع جعل المباني شفافة لتسهيل الرؤية وعدم تشتيت الانتباه.

ويستفيد المستخدم من تكبير ذكي للمناطق المعقدة مسبقًا وفهم مكاني متقدم لمساره، مدعومًا بصور التجول الافتراضي والصور الجوية، ما يجعل القيادة أكثر أمانًا وتركيزًا.

وتعتمد غوغل في الميزتين الجديدتين على الذكاء الاصطناعي "جيميناي" لتقديم تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة، سواء في البحث عن الأماكن أو التوجيه أثناء التنقل.

وبذلك تتحول خرائط غوغل إلى مساعد شخصي متكامل، قادر على تقديم اقتراحات فورية ومعلومات دقيقة تساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم بسرعة وسهولة.