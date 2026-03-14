المسابح التقليدية في أفغانستان.. حرفة شعبية تزدهر في رمضان

تزدهر في أيام شهر رمضان تجارة وتصنيع المسابح التقليدية في أسواق ومشاغل أفغانستان الشعبية.

وتُصنع هذه السبح من أحجار طبيعية ومعادن يتم استخراجها من مناطق مختلفة في البلاد، ويعمل الحرفيون على تشكيل الحجارة وصقلها يدوياً قبل تحويلها إلى حبات صغيرة تُجمع بخيوط متينة لتصبح سبحاً تستخدم في الذكر والعبادة.

وخلال شهر رمضان، يزداد الإقبال على شراء السبح، إذ يحرص الكثير من المسلمين على استخدامها في الصلاة والذكر، كما تُقدَّم أحياناً كهدايا دينية بين الأصدقاء وأفراد العائلة.

إلا أن الحرفيين والتجار في قندهار يواجهون تحديات اقتصادية متزايدة، وعلى الرغم من ذلك يواصل الحرفيون في الأسواق التقليدية العمل للحفاظ على هذه الحرفة القديمة التي تُعد جزءاً من التراث الثقافي المحلي، فيما تبقى السبح الحجرية المصنوعة يدوياً من المنتجات التي تحظى باهتمام كبير خلال الشهر الفضيل.