دبي النابضة بالحياة تواصل صناعة الفرح والترفيه

تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهةً نابضةً بالحياة، مع مواسم الفعاليات التي تحتفي بالفن والترفيه، وتجمع الجمهور على اختلاف اهتماماته. وتحمل رزنامة دبي خلال شهر مارس، طيفاً واسعاً من العروض التي تتنوع بين الأمسيات الموسيقية التي تأسر عشاق الإيقاع والهدوء، والعروض الكوميدية التي تقدم جرعة من الضحك والبهجة، فضلاً عن الأنشطة العائلية المصممة لمنح الصغار والكبار لحظات مشتركة من المرح. وتتحول المسارح والزوايا في كل أرجاء المدينة، إلى فضاءات حية للاحتفاء والإبداع والتبادل الثقافي، في مشهد يعكس حيوية دبي، وتميزها في تقديم تجارب ترفيهية متجددة.

جرعة من الفنون

تتواصل فعاليات شهر مارس مع جرعة خاصة من الفنون، وذلك مع «المهرجان الدولي للفنون» الذي انطلق أمس، في فندق «تاج دبي»، مقدماً مجموعة من الأعمال الفنية المعاصرة لفنانين من الهند وبلدان أخرى. ويستمر المعرض حتى 15 مارس، وهو يهدف إلى تعزيز التبادل الفني والثقافي، وتقديم تجربة غنية لعشاق الفنون وهواة جمع الأعمال المميزة. ويحمل المعرض مشاركة مجموعة من الفنانين البارزين، من بينهم «إم إف حسين» و«براكاش كارماكار» و«شيام فيرما» و«أوماكانت تاودي» و«سوبراتا سين» و«مانوج داس»، فضلاً عن تضمنه مجموعة من الجلسات النقاشية، وورش العمل الإبداعية وجلسات الرسم المباشر.

ومن الفن إلى الكوميديا، حيث يلتقي مو غيليعان مع محبي الضحك والكوميديا في دبي، من خلال عرضه المباشر الذي يقام في 18 مارس على مسرح دبي أوبرا، وينشر نجم الكوميديا البريطاني أجواء لا مثيل لها من الضحك، من خلال تقديم العديد من المواقف الطريفة والكوميدية والانتقادات الذكية التي يطلقها بأسلوبه الساخر. وتجدر الإشارة إلى أن رحلة الكوميدي البريطاني في عالم الكوميديا، بدأت مع نشره مقاطع مضحكة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أصبح من خلالها أحد أبرز نجوم الكوميديا الارتجاليين.

عشاق الموسيقى

أما عشاق الموسيقى فهم على مواعيد متعددة وضعت على أجندة دبي في هذا الشهر، بهدف جذب الجماهير من مختلف الفئات، وسيعود نجم موسيقى الهاوس والـ«دي جي»، سوني فوديرا، إلى دبي، بعد نجاح حفل ليلة رأس السنة، ليقدم عرضه في «بلايا باشا»، حيث ينفرد العرض الذي سيقدم لليلة واحدة فقط بأجوائه الحيوية، والطاقة المذهلة التي ينشرها على المسرح. ومن موسيقى الهاوس إلى «الهيب هوب»، حيث ستقدم فرقة «وو-تانغ كلان» حفلها الموسيقي المباشر الذي يترقبه عشاق الفرقة على مسرح كوكاكولا أرينا بتاريخ 22 مارس، ليكون هذا الحفل ضمن جولتها العالمية. وسيقام هذا الحفل في دبي، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها الفرقة في أميركا الشمالية، وستقدم خلالها مجموعة من إصداراتها الجديدة لجمهور دبي.

في المقابل، ستقدم عازفة البيانو العالمية يوغا وانغ، الحائزة جائزة غرامي، عرضها المميز، على مسرح دبي أوبرا في 26 مارس. وسيتمكن جمهور دبي من الاستمتاع بالعزف الذي تقدمه الفنانة التي أسرت قلوب محبي الموسيقى من خلال أسلوبها المذهل، وعروضها المميزة التي قدمتها حول العالم، إذ تتسم بقدراتها التقنية وبراعتها التعبيرية. وتأتي شهرة العازفة من تقديمها أروع الألحان على البيانو من خلال عروضها المنفردة، وكذلك إطلالاتها مع عازفين وفرق موسيقية شهيرة، وتحت إدارة أشهر قادة الأوركسترا في العالم.

وفي إطار العزف والموسيقى الكلاسيكية، تقدم الأوركسترا الفلهارمونية الإماراتية عروضها على مسرح «تودا»، بقيادة الموسيقار الشهير نيكولاس مان، إذ سيقدمون أنماطاً جديدة من الموسيقى ضمن موسم كامل في مساحة 360 درجة، وسيقدم العرض الأول المقطوعات الباروكية التي تأسر القلوب، وسيتعرف الجمهور إلى قصصها الشهيرة، بدءاً بقصص روائع فيفالدي وصولاً إلى عمق الدراما في هاينرش إغنز فرانز بيبر، وذلك بأسلوب شائق وممتع.

فعاليات وأنشطة عائلية

تحضر على رزنامة دبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات العائلية التي تتسم بكونها مخصصة لجميع الفئات العمرية، ويمكن للصغار والكبار الاستمتاع بها على حد سواء. ومن هذه الفعاليات، زيارة مزرعة ومصنع كاميليشيس في دبي، والتي تقدم فرصة عيش تجربة إماراتية أصيلة، بتوفير جولات تستمر حتى 19 مارس، يمكن من خلالها التعرف إلى بعض أنواع الإبل، ومشاهدة كيفية إنتاج الحليب في أضخم مزرعة للإبل في العالم، كما تتيح الجولات اكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات المستخدمة في هذه العملية. وتمنح الجولة الزوار الكثير من المعلومات القيّمة حول رعاية الإبل، وتغذيتها، والأثر المميز لها في الثقافة العربية، وكذلك اكتشاف الفوائد الصحية لحليب الإبل وتذوق نكهاته، والآيس كريم المصنوع منه.

وتستكمل الأجواء العائلية والاحتفالات مع مهرجان الألوان «هولي هاي»، الذي يقام على مسرح حديقة زعبيل في 22 مارس، محملاً بأجواء من المرح والموسيقى. ويحتفي هذا الحدث ببدء فصل الربيع، من خلال الأنشطة الترفيهية المتنوعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، حيث يمكن اللعب بالألوان الصديقة للبيئة، ومشاركة الحضور أجواء الفرح، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب الطعام من خلال الأكشاك التي تقدم العديد من المأكولات الشعبية والتقليدية الشهية، فيما يقدم مجموعة من «دي جي» أجمل العروض الموسيقية بمشاركة قارعي الطبول، لعيش أمتع الأوقات والتجارب.

العيد في دبي

ستشهد دبي احتفالات واسعة بحلول عيد الفطر السعيد، حيث ستقدم العديد من الاحتفالات والعروض الفريدة في مختلف أنحاء المدينة، مع أنشطة وتجارب متنوعة تتوجه لجميع أفراد العائلة. كما ستتحول سماء دبي إلى لوحات نابضة بالأضواء والألعاب النارية في كل مكان، فيما يجتمع أفراد العائلات والأصدقاء معاً في أجواء العيد الفريدة. وإلى جانب الفعاليات المتنوعة، توفر مراكز التسوق أفضل تجارب التسوق مع التخفيضات الخاصة بالعيد، فضلاً عن تقديم الفنادق أفضل باقات الإقامة الفندقية، وبأسعار مميزة للعائلات، من أجل عيش أفضل أجواء الفرح في عطلة عيد الفطر.

