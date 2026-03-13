تحديث واتساب الجديد يجلب الذكاء الاصطناعي إلى المحادثات اليومية لهواتف أندرويد

يعمل تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا على اختبار ميزة جديدة قد تغيّر طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق، عبر زر مخصص يجمع أدوات الذكاء الاصطناعي في واجهة واحدة سهلة الوصول، في خطوة تعكس تسارع المنافسة في عالم تطبيقات المراسلة الذكية.

الاختبار الجديد يستهدف مستخدمي هواتف أندرويد، ويهدف إلى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي داخل تجربة المراسلة اليومية بشكل أكثر سلاسة، بما يتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى مساعد Meta AI دون الحاجة إلى التنقل بين أقسام متعددة داخل التطبيق.

وفقًا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن التطبيق يختبر إضافة علامة تبويب جديدة مخصصة للذكاء الاصطناعي داخل شريط التنقل السفلي.

وستظهر هذه العلامة إلى جانب أقسام المحادثات والتحديثات والمكالمات، لتصبح بمثابة مركز رئيسي يجمع كل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تطورها ميتا داخل التطبيق.

ومن خلال هذه الصفحة، سيتمكن المستخدمون من الوصول السريع إلى المحادثات المرتبطة بالمساعد الذكي، إلى جانب أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولإفساح المجال للميزة الجديدة، سيجري واتساب تعديلًا على واجهة التطبيق، حيث سيتم إزالة تبويب "المجموعات" من شريط التنقل السفلي.

لكن هذا التغيير لن يؤثر على طريقة استخدام المجموعات، إذ سيظل بإمكان المستخدمين إدارة محادثات المجموعات والوصول إليها بسهولة من خلال قسم المحادثات داخل التطبيق، وهي آلية كانت قد أُضيفت في تحديث سابق.

الميزة الجديدة لن تقتصر على الدردشة فقط، بل ستوفر مجموعة من الأدوات الذكية التي تسمح للمستخدمين بتنفيذ مهام متعددة داخل التطبيق.

فمن خلال علامة التبويب الجديدة، يمكن للمستخدمين:

طرح الأسئلة على المساعد الذكي

إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي وتحريكها

استكشاف اقتراحات تساعد على بدء المحادثات

التفاعل مع مساعدي الذكاء الاصطناعي بسهولة

وتهدف هذه الخطوة إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من تجربة استخدام واتساب اليومية.

ضمن التحديث التجريبي أيضًا، أضاف واتساب ميزة التفاعل الصوتي داخل تبويب الذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن المستخدمون من بدء محادثة صوتية فورية مع مساعد Meta AI من خلال الضغط على زر الصوت الموجود في شريط البحث، كما سيظهر اختصار إضافي في أعلى الشاشة يتيح بدء مكالمة صوتية مباشرة مع المساعد الذكي.

وستتضمن الصفحة الجديدة قسمًا مخصصًا لعرض المحادثات السابقة مع الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تسجيل كل تفاعل جديد في سلسلة مستقلة.

وبطريقة مشابهة لما يحدث في روبوتات الدردشة التي تقدمها شركتا Google وOpenAI، سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عناوين لكل محادثة، ما يسهل على المستخدمين العثور على محادثة معينة لاحقًا.

حتى الآن، يتوفر زر Meta AI الجديد في النسخة التجريبية من واتساب لنظام أندرويد، بينما لم تؤكد الشركة موعد الإطلاق الرسمي للميزة.

لكن التقارير تشير إلى أن الميزة قد تصل إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة بعد انتهاء مرحلة الاختبار.

ويؤكد موقع WABetaInfo في تقريره أن هذه الخطوة تعكس توجه ميتا نحو دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق داخل تطبيقات التواصل، وتحويله إلى جزء أساسي من تجربة المستخدم اليومية.