رجل يعثر على كنز ذهبي داخل بطة كان يستعد لطبخها

عثر رجل صيني على قطع من الذهب داخل بطن بطة بعد ذبحها للطهي، في حادثة أثارت دهشة المتابعين وفتحت باب التساؤلات حول الكيفية التي وصلت بها هذه القطع الثمينة إلى داخل الطائر.

وذكرت صحيفة "إينديان إكسبريس"، أن ليو، من منطقة لونغهوي في مقاطعة هونان، اكتشف جزيئات ذهب بقيمة 162 ألف روبية (حوالي1800 دولار) في معدة البطة خلال فبراير الماضي.

وأكد اختبار الحرق أن الجزيئات كانت ذهباً حقيقياً، تزن حوالي 10 غرامات وتقدر قيمتها بحوالي 12000 يوان (حوالي 162000 روبية).

من جانبه، رأى والد ليو في هذا الاكتشاف فألاً حسناً للعام المقبل، وأوضح أن البط كان يُربى في مراعي مفتوحة بالقرب من نهر كان معروفاً سابقاً بتعدين الذهب، وربما يكون قد ابتلع طيناً يحتوي على الذهب.

وبحسب تقرير صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، لا يستطيع الجسم هضم الذهب أو امتصاصه، وعادةً ما يمر عبر الجهاز الهضمي دون أي ضرر، مع ذلك، قد تتسبب قطع الذهب الكبيرة أو غير النقية أحياناً في انسداد معوي أو تسمم لدى البشر والحيوانات على حد سواء.

وأشار ليو إلى أن مثل هذه النتائج ليست غريبة، مضيفاً أن بعض القرويين الآخرين اكتشفوا الذهب في البط من قبل، وإن لم يكن بهذه الكميات.

بدوره، أفاد مكتب الموارد الطبيعية في مقاطعة لونغهوي لوكالة جيوباي نيوز أنه يلزم إجراء فحص من قبل جهة متخصصة للتأكد من كون الجزيئات ذهباً بالفعل. وأضاف المسؤولون أن القرويين عثروا على أكثر من 10 غرامات من الذهب أثناء غسل الرمال في النهر نفسه العام الماضي.

وصرح مسؤول لصحيفة "ذا بيبر" الإلكترونية بأن تحديد ملكية الذهب الذي عُثر عليه داخل البطة قد يكون معقداً، كما يُسلط هذا الاكتشاف النادر الضوء على ممارسة تعود إلى عهد أسرة تانغ (618-907)، حيث كان المزارعون يجمعون جزيئات الذهب من روث البط والإوز.

وتتراوح أسعار الذهب في الصين بين 1140 و1190 يواناً للغرام الواحد.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن امرأة في مدينة تشنغدو قامت خلال عيد الربيع بتحويل 6 غرامات من المجوهرات الذهبية إلى زينة أظافر ذهبية.