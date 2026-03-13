تعرَّف على سعر ومواصفات الطائرة الخاصة الجديدة التي اشتراها ميسي

أضاف ليونيل ميسي طائرة خاصة جديدة إلى ممتلكاته، بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو، من طراز جلف ستريم. الطائرة صُممت بشكل فخم يعكس شخصية النجم الأرجنتيني.

وذكر حساب The Touchline على إكس أن الطائرة نقش على الدرج الخاص بها أسماء زوجته وأولاده على درجات الدخول، بينما يظهر رقم 10 الشهير على ذيل الطائرة، في لمسة شخصية تعكس مسيرة ميسي الرياضية والرمزية التي يحملها الرقم.

وتمثل الطائرة تمثل امتدادًا لأسلوب حياة ميسي، وتوفر له راحة كبيرة أثناء السفر، سواء للرحلات الشخصية أو الانتقالات المتعلقة بالمباريات والدوريات التي يشارك فيها، ما يعكس التوازن بين حياته المهنية وحياته العائلية.

وتم تجهيز الطائرة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك مقاعد قابلة للتعديل بالكامل ومقصورة واسعة تتيح التنقل بحرية، إلى جانب أنظمة ترفيه متطورة تضمن للنجم الأرجنتيني وعائلته تجربة سفر فاخرة. كما تم التركيز على الخصوصية والأمان، بما يتوافق مع احتياجات شخصيات عامة من مستوى ميسي، ما يجعل كل رحلة مريحة وآمنة تمامًا.