3 أطعمة في الثلاجة وراء ارتفاع الدهون والسكر

حذر حبير في أمراض القلب من أن بعض الأطعمة الشائعة التي تُسوّق على أنها "صحية" قد تكون السبب الخفي وراء ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسكر في الدم لدى كثير من الأشخاص.

وأشار الدكتور سانجاي بهوجراج، طبيب القلب المقيم في كاليفورنيا، عبر حسابه على إنستغرام، إلى وجود فجوة كبيرة بين ما يعتقده الناس حول نظامهم الغذائي وما تكشفه المؤشرات الطبية بالفعل.

وحدد طبيب القلب ثلاثة أطعمة يراها أكثر شيوعًا في الثلاجات اليومية:

الزبادي المنكّه

يُسوّق كمصدر للبروتين، لكنه قد يحتوي على 20-25 غرامًا من السكر لكل حصة، ما يجعله أقرب إلى الحلوى منه إلى وجبة إفطار صحية.

العصائر الخضراء أو المخفوقة المعلبة

عند إزالة الألياف، يتحول العصير إلى سكر مركز، ما يجهد البنكرياس ويؤثر على توازن السكر في الدم.

صلصات السلطة الجاهزة

كثير منها يحتوي على زيوت مكررة وسكريات ومواد حافظة، واستخدامها يوميًا قد يزيد الالتهابات الخفية ويضيف سعرات حرارية غير محسوبة.

وأكد الدكتور بهوجراج أن الخطر لا يكمن في تناول هذه الأطعمة لمرة واحدة، بل في تحويلها إلى عادة يومية، حيث تخلق حلقة مفرغة من ارتفاع الأنسولين والإجهاد الأيضي.

وختم حديثه بالقول: "ليست هذه الأطعمة سيئة بالضرورة، لكنها عند تناولها يوميًا قد تسبب التهابات، وإجهادًا أيضيًا، ونمطًا من ارتفاع الأنسولين الذي نحاول مساعد المرضى على عكسه".