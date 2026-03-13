فنانون نعوه ثم حذفوا منشوراتهم .. أخبار متضاربة عن صحة هاني شاكر

اثارت أخبار عن وفاة الفنان المصري هاني شاكر حالة من الجدل والارتباك على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول منشورات من بعض الصفحات وايضا من حسابات مقربين منه قبل ان يتم حذفها لاحقا.

وكان المنشد محمود التهامي نشر عبر حسابه خبرا يفيد بوفاة الفنان هاني شاكر وكتب (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الفنان هاني شاكر في ذمة الله) قبل ان يقوم بحذف المنشور بعد دقائق.

واضاف التهامي لاحقا ان نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل طمأنهم على الحالة الصحية للفنان مؤكدا أن خبر الوفاة وصلهم من المنتج محسن جابر قبل ان يتبين لاحقا انه غير صحيح.

واوضح ان المنتج محسن جابر كان قد نشر الخبر ايضا عبر حسابه قبل ان يقوم بحذفه بعد التحقق من عدم دقة المعلومات المتداولة.

واكد الناقد الفني طارق الشناوي ان ما تم تداوله حول وفاة الفنان غير صحيح متمنيا له الشفاء العاجل.

واشار الى ان هذه المنشورات تسببت في حالة من الجدل والارتباك بين المتابعين قبل حذفها بعد التأكد من عدم صحتها.

واوضح نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل ان الحالة الصحية للفنان هاني شاكر مستقرة وتشهد تحسنا ملحوظا خلال الايام الماضية بفضل الرعاية الطبية والمتابعة الدقيقة من الاطباء.

واضاف ان الفنان من المقرر ان يتوجه خلال الساعات المقبلة الى فرنسا لاستكمال بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان بشكل كامل على حالته الصحية وفق توصيات الفريق الطبي المعالج.