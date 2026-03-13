بعد بلاغ من مصطفى كامل.. إحالة مؤمن عادل مالك سلسلة "بلبن" إلى المحاكمة العاجلة

كشف المحامي ياسر قنطوش، دفاع نقيب المهن الموسيقية المصرية مصطفى كامل، تفاصيل قرار جهات التحقيق بإحالة مؤمن عادل مالك سلسلة محلات بلبن إلى المحاكمة العاجلة؛ بسبب اتهامه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأحد الأعمال الفنية.

وقال قنطوش، في تصريحات تناقلتها الصحافة المصرية، إن الواقعة بدأت عندما تم تحرير محضر بمكتب النائب العام ضد مالك بلبن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفه بالتعدي على المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية.

وكان المطرب مصطفى كامل نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك إعلانًا يتم عرضه منذ نحو 3 أشهر يتضمن استخدام أحد أعماله الفنية، ولكن دون الحصول على تصريح أو موافقة منه بصفته مؤلفًا وملحنًا ومغنيًا للعمل.

وأوضح أنه سبق وتقدم ببلاغات إلى إدارة المصنفات الفنية وجمعية المؤلفين والملحنين، بشأن إذاعة مصنف فني من دون الحصول على تنازل أو تصريح من أصحاب الحقوق.