الشرطة في مطار كينيا توقف صينياً حاول تهريب ألفي نملة

أُلقي القبض على مواطن صيني في مطار كينيا الرئيسي بتهمة محاولة تهريب أكثر من ألفي نملة حدائقية خارج البلاد.

وتم توقيف تشانغ كيكون خلال تفتيش أمني في مطار جومو كينياتا الدولي بالعاصمة نيروبي، بعد أن عثرت السلطات على شحنة كبيرة من النمل الحي في أمتعته المتجهة إلى الصين.

ويخضع هذا النمل لحماية معاهدات التنوع البيولوجي الدولية، وتخضع تجارته لرقابة مشددة. وفي العام الماضي، حذّرت هيئة الحياة البرية الكينية من تزايد الطلب على نمل الحدائق - المعروف علميًا باسم Messor cephalotes - في أوروبا وآسيا، حيث يربيه هواة جمعه كحيوانات أليفة.

وأبلغ المدعي العام المحكمة يوم الأربعاء أن تشانغ وضع بعض النمل في أنابيب اختبار، بينما أخفى البعض الآخر في لفائف مناديل ورقية داخل أمتعته.

وقال المدعي العام ألين مولاما للمحكمة: "عُثر داخل أمتعته الشخصية على 1948 نملة حديقة معبأة في أنابيب اختبار خاصة". وأضاف: "عُثر على 300 نملة حية أخرى مخبأة في ثلاث لفات من المناديل الورقية داخل الأمتعة".

وصرح دنكان جوما، وهو مسؤول رفيع في هيئة الحياة البرية الكينية، لهيئة الإذاعة البريطانية أنه من المتوقع إجراء المزيد من الاعتقالات مع توسيع المحققين نطاق تحقيقاتهم ليشمل مدنًا كينية أخرى يُشتبه في استمرار عمليات جمع النمل فيها.

وفي مايو الماضي، حكمت محكمة كينية على أربعة رجال بالسجن لمدة عام أو غرامة قدرها 7700 دولار لمحاولتهم تهريب آلاف ملكات النمل الحية خارج البلاد، في قضية هي الأولى من نوعها.

وصفت هيئة الحياة البرية الكينية، التي اعتادت حماية الحيوانات الأكبر حجمًا، مثل الأسود والفيلة، حكم العام الماضي بأنه "قضية تاريخية".

وكان النمل الذي تم ضبطه العام الماضي من نوع النمل الحصاد الأفريقي العملاق، والذي قالت هيئة الحياة البرية الكينية إنه ذو أهمية بيئية، مشيرةً إلى أن إزالته من النظام البيئي قد تُخلّ بصحة التربة والتنوع البيولوجي.

ويُعتقد أن الوجهة المقصودة كانت أسواق الحيوانات الأليفة الغريبة في أوروبا وآسيا.