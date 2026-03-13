مشجع لبرشلونة أخطأ باسم الملعب فسافر 589 كم بعيدا عن أرض المباراة

أدى خطأ في كتابة اسم ملعب مباراة كل من فريقي برشلونة ونيو كاسل إلى اقتياد مشجعٌ لنادي برشلونة بعيدا عن الملعب الأصلي بحوالي 589 كم عن الملعب الأصلي حيث أقيمت المباراة.

ونقلت صحيفة "مترو" أن مشجعا مثابرا لفريق برشلونة سافر إلى المملكة المتحدة لتشجيع فريقه في مباراة ضد نيوكاسل يونايتد، وانتهى به المطاف على بُعد 366 ميلاً ( 589 كم )من الملعب.

وشعر مشجع برشلونة بخيبة أملٍ كبيرة بعد وصوله إلى ملعب سانت جيمس بارك في إكستر، بدلاً من ملعب سانت جيمس بارك (الذي يُكتب اسمه بفاصلة عليا) في نيوكاسل.

وعندما أظهر تذكرته للموظفين، أدرك خطأه. فشعر الموظفون بالأسف تجاهه ومنحوه تذكرة مجانية لحضور المباراة المحلية التي كانت تقام هناك.

وقال آدم سبنسر، الذي يعمل في نادي إكستر سيتي، لبي بي سي: "أظن أنه أدخل اسم ملعب سانت جيمس بارك في هاتفه، ثم اتبع التعليمات من هناك".

وأضاف سبنسر أن لغة المشجع الإنجليزية لم تكن "ممتازة"، لكنه قال: "وفرنا له تذكرة، وتمكن من مشاهدة مباراة في ملعب سانت جيمس بارك الحقيقي. كان محبطًا بعض الشيء ومحرجًا، لكننا نرحب به في أي وقت".

ومع ذلك، أضحكت القصة الكثيرين. وكتب أحد المشجعين على موقع X "ربما قضى الرجل ليلة رائعة، وكوّن صداقات جديدة، ونأمل أن يكون قد حصل على قميص، وأن تكون لديه قصة رائعة يرويها لأصدقائه في الوطن".

وأضاف آخر: "نأمل أن يكون لديه الآن فريق ثانٍ يشجعه في إنجلترا. يا لها من مصادفة سعيدة، كانت هناك مباراة تُعرض". وعبّر آخرون عن أسفهم لمشجع كرة القدم، فكتبوا: "هل يوجد ملعبان يحملان اسم سانت جيمس بارك في إنجلترا؟ علينا الانتباه لهذه المشكلة. الأمر مُربك للغاية".