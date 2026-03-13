لص يسرق منزلا والشرطة تجده بتتبع "سماعات الرأس" المسروقة

قبضت الشرطة على لص محترف اقتحم منزل عائلة يوم عيد الميلاد وسرق أغراضًا بقيمة آلاف الجنيهات الإسترلينية، وذلك بفضل تتبع سماعات AirPods.

واقتحم أنتوني ألين أحد المنازل في وقت متأخر من الليل أثناء زيارة أصحاب المنزل لعائلتهما. وعندما عادوا إلى المنزل في أشفورد، كينت، صُدموا لرؤية المنزل وقد تم تخريبه بالكامل، حيث كانت الأغراض مبعثرة في كل مكان. واختفت المجوهرات والنقود وسماعات الأذن اللاسلكية.

وراجع السكان كاميرات المراقبة ووجدوا لقطات مؤرخة في الساعة 11:33 مساءً تُظهر ألين وهو يتجول في المنزل ويفتح الأدراج في غرفة المعيشة بشكل عشوائي.

ولاحقا تتبعت الشرطة سماعات AirPods إلى منزل في ستانوب، حيث عثروا على اللص مختبئًا في العلية وفقا لما ذكرت صحيفة "مترو".

وحُكم على الرجل البالغ من العمر 47 عامًا بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر و23 يومًا في محكمة كانتربري الملكية في 27 فبراير.

لكن الضحية، التي كانت ترتجف بعد عودتها إلى منزلها الذي تعرض للسرقة، قالت إن الحكم غير كافٍ على الإطلاق. وأشارت إلى سجل ألين الإجرامي الحافل بـ25 إدانة سابقة في 55 قضية، قائلةً: "لا أعتقد أن عامين مدة كافية، لكن هذا هو الواقع. لقد فعلها من قبل، لذا سيكررها. لهذا السبب لا أعتقد أن عامين كافيان."

وخلال جلسة الاستماع، قال المدعي العام جورج سكينر إن قيمة المسروقات تُقدّر بأكثر من 3000 جنيه إسترليني ( 4022 دولار ). وأقر ألين بذنبه في اقتحام منزل عائلة أولغون في جلسة سابقة. واستمعت المحكمة إلى أنه أُدين لاحقًا باقتحام منزلين آخرين في اليوم نفسه.

وقال القاضي بول غولدسبرينغ لألين: "لديك سجل جنائي حافل ومروع".

وسيتعين على ألين قضاء ما لا يقل عن 40% من مدة عقوبته في السجن، ودفع الرسوم القانونية المخصصة للضحايا.