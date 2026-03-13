الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت
أطلقت الصين اليوم الصاروخ الحامل "لونغ مارش-8 أيه" إلى الفضاء من مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد، على متنه مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت.
وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" انطلق الصاروخ في الساعة 3:48 فجر اليوم بتوقيت بكين من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان حيث نجح في وضع الحمولة التي تمثل المجموعة الـ 20 من الأقمار الصناعية للإنترنت في المدار المنخفض.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news