الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت

أطلقت الصين اليوم الصاروخ الحامل "لونغ مارش-8 أيه" إلى الفضاء من مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد، على متنه مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت.

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" انطلق الصاروخ في الساعة 3:48 فجر اليوم بتوقيت بكين من موقع إطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان حيث نجح في وضع الحمولة التي تمثل المجموعة الـ 20 من الأقمار الصناعية للإنترنت في المدار المنخفض.