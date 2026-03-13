الأمن المصري يكشف أسباب انفجار هز منطقة الهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، أمس، حالة من الذعر عقب سماع دوي انفجار قوي داخل أحد العقارات بشارع القومية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية المصرية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار داخل شقة بالطابق السادس في عقار مكون من سبعة طوابق، وبالانتقال والفحص تبين أن السبب يعود إلى انفجار أسطوانة غاز، ما أدى إلى اندلاع حريق وانهيار واجهة الوحدة السكنية.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين يحملان الجنسية السودانية بحروق متفرقة، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي العقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط متابعة من الأجهزة الأمنية للتأكد من سلامة المبنى وعدم وجود مخاطر إضافية على السكان.