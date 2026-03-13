5 نصائح لديكور رمضاني مريح

يمثل شهر رمضان المبارك السكينة والهدوء، فهو شهر التجمع العائلي والتأمل، لهذا من الممكن أن تحمل أجواؤه صدى خاصاً في المنزل، حيث يمكن التلاعب بمساحات المنزل وديكوره لتوفير الراحة والهدوء، وتعزيز الترابط العائلي، ما يضيف بعداً مميزاً لتجربة هذا الشهر، بدءاً من لحظات الإفطار المشتركة، وصولاً إلى أوقات التأمل والصلاة. وقدمت مؤسسة «إن كي للهندسة المعمارية»، ناتاليا ميلينك، خمس فِكَر مبتكرة وعملية لخلق بيئات منزلية تعزز الإحساس بالسكينة والراحة، لتجعل رمضان تجربة أكثر دفئاً وعمقاً.