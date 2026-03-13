حفرة في الطريق تعيد الحياة لامرأة هندية أُعلن موتها دماغياً

تتسبب حفر الطرق الهندية في كثير من الحوادث والوفيات. غير أن إحدى هذه الحفر تحولت، على نحو غير متوقع، إلى سبب في إنقاذ حياة امرأة في ولاية أوتار براديش الهندية.

فقد أُعلن عن وفاة فينيتا شوكلا دماغياً قبل مغادرتها مستشفى في مدينة باريلي، بعد أن اعتقد الأطباء أنه لا توجد فرصة لنجاتها. لكن أثناء نقلها بسيارة إسعاف إلى منزلها عبر الطريق السريع الوطني، اصطدمت السيارة بحفرة كبيرة هزّت المركبة بقوة.

ووفقاً لما قاله زوجها، كولديب كومار شوكلا، لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإن هذه الهزة القوية كانت بمنزلة طوق نجاة، إذ استعادت زوجته وعيها فجأة وبدأت بالتنفس من جديد.

وأوضح الزوج أنه كان قد طلب من أفراد العائلة الاستعداد لمراسم الجنازة بعدما توقفت زوجته عن التنفس، وأصبحت نبضات قلبها متقطعة، لكن الاصطدام بالحفرة الكبيرة غيّر مجرى الأحداث، حيث عاد تنفسها إلى طبيعته على الفور.

وعلى الفور طلب من العائلة إلغاء مراسم الدفن، وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى نيوروسيتي لتلقي العلاج.

من جانبه، راجع جراح الأعصاب في المستشفى الدكتور راكيش سينغ، جميع البيانات الطبية والتشخيص الصادر من مستشفى باريلي. وأوضح أنه عند فحصها في المستشفى الأول لم تكن هناك استجابات من جذع الدماغ، وكانت فاقدة الوعي بالكامل، إذ سجلت ثلاث نقاط فقط على مقياس غلاسكو للغيبوبة، مقارنة بالمعدل الطبيعي البالغ 15 نقطة.

وأضاف أن حدقتي عينيها كانتا متوسعتين، وكانت علاماتها الحيوية في تدهور، ما دفع الأطباء إلى إعلان وفاتها دماغياً.