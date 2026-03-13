عالم الحيتان.. الزواج لصاحب الأغنية الأفضل

تشير دراسة حديثة إلى أن ذكور الحيتان الأكبر سناً تحقق نجاحاً أكبر في العثور على زوجة، مقارنة بالذكور الأصغر سناً، ويرجع ذلك إلى قدرتها الأفضل على الغناء.

وأوضحت الدراسة أن الحيتان الأكبر سناً التي تتقن الغناء تسجل معدلات عليا في الزواج وإنجاب الصغار، ما يشير إلى أن الحيتان الحدباء تحتاج إلى وقت لتعلم وصقل أغانيها وتطوير تكتيكاتها التنافسية، وهو ما يمنح الذكور الأكثر خبرة ميزة واضحة في موسم التزاوج.

ويرى الباحثون أنه مع تعافي أعداد الحيتان بعد قرون من الصيد الجائر، أصبحت الإناث أكثر انتقائية في اختيار شركائها.

وأظهرت الدراسة الدولية، التي قادتها وحدة أبحاث الثدييات البحرية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا، أن دور العمر في تكاثر الحيتان الحدباء الذكور قد تغير مع ازدياد أعدادها. واعتمدت الدراسة، المنشورة في مجلة Current Biology، على تحليل بيانات امتدت لعقدين من الزمن لحيتان حدباء تتكاثر في منطقة كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ. ووجد الباحثون أنه خلال السنوات الأولى من تعافي أعداد الحيتان، كانت الذكور اليافعة هي الغالبة في المجموعة، لكن مع مرور الوقت وازدياد أعداد الحيتان، تغير التركيب العمري للسكان، حيث أصبح الأفراد الأكبر سناً أكثر شيوعاً، وارتفعت معدلات نجاحهم في إنجاب الصغار، مقارنةً بالذكور الأصغر سناً. واستندت الدراسة إلى رصد طويل الأمد أجرته منظمة Operation Cetaces غير الحكومية، حيث حلل فريق البحث التغيرات في التركيب العمري والسلوك وأنماط الأبوة لدى ذكور الحيتان.