التمر.. مصدر سريع لاستعادة نشاط وطاقة الصائم

يعد التمر من أكثر أنواع الفاكهة ارتباطاً بالعادات الغذائية في العالم العربي، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك، إذ يكسر الصائمون صيامهم على بضع حبات من التمر، نظراً لما يحمله من قيمة غذائية عالية. يساعد التمر على رفع مستوى السكر في الدم عند الإفطار، نظراً لغناه بالسكريات الطبيعية، ومنها الغلوكوز والفركتوز، ما يجعله مصدراً سريعاً لاستعادة النشاط والطاقة.

ويعتبر التمر من الفاكهة الغنية بالفوائد، ويصل عدد السعرات الحرارية في حبة التمر الواحدة إلى 20 سعرة حرارية، كما تحتوي كل 100 غرام من التمر على 64 ملغم من المعادن، و62 ملغم من الفسفور، إلى جانب احتوائه على نسب من الحديد، والزنك، والنحاس، والبوتاسيوم، ومجموعة فيتامين «ب». ويعمل البوتاسيوم على دعم صحة القلب، وتنظيم ضغط الدم، بينما يساعد الحديد في الوقاية من فقر الدم، كما يلعب المغنيسيوم دوراً مهماً في دعم وظائف العضلات والأعصاب.

يتميز التمر بغناه بالألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعله يسهم في تنظيم الشهية. ويوفر ربع كوب من التمر ما يقارب 12% من حاجة الفرد اليومية من الألياف. كما تشير الدراسات إلى احتواء التمر على مضادات أكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتعزيز مناعة الجسم. ويشتمل التمر على مركبات الفلافونويد التي تسهم في تخفيف الالتهابات، وتخفيض نسبة الإصابة بالأمراض، خصوصاً أمراض السكري، بشرط الاعتدال في الكميات. ويربط بعض الدراسات الطبية بين صحة الدماغ وفوائد التمر، إذ يلعب التمر دوراً في دعم وترميم النواقل العصبية، إضافة إلى الحد من تدهور وظائف الدماغ، وذلك في حال تم تناوله بانتظام، وبكميات معتدلة. وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي يحملها التمر، إلا أن خبراء التغذية ينصحون بالاعتدال في الكمية التي يتم تناولها من التمر، لأنه قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية المتناولة يومياً، نظراً لارتفاع محتواه من السكريات الطبيعية. كما ينبغي على المصابين بمرض السكري الاعتدال في تناوله، والاكتفاء بعدد محدد من الحبات يومياً.

. 20 سعرة حرارية في حبة التمر الواحدة.

. 100 غرام من التمر تحتوي 64 ملغم من المعادن.